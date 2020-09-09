На выходных полиция задержала более 200 "гонщиков", несколько алководителей угодили в арестный дом
На выходных в Южной Эстонии проходила Rally Estonia, которая, по всей видимости, вдохновила и обычных водителей на езду на высокой скорости.
На выходных в Южной Эстонии проходила Rally Estonia, которая, по всей видимости, вдохновила и обычных водителей на езду на высокой скорости.
С четверга по воскресенье было задержано 304 нарушителя ПДД, из которых 225 превысили разрешенную скорость. Кроме того, мобильная камера в зоне проведения ралли выявил 502 нарушения со стороны простых водителей.
Скорость чаще всего превышали водители на трассе, пытающиеся обогнать колонны автомобилей, которые двигались от одного места проведения гонок к другому. Скорость во время обгона у некоторых нарушителей достигала целых 150 км/ч.
Кроме того, в Южной Эстонии были задержаны 14 алководителй. Четверо из них были в уголовно наказуемом состоянии алкогольного опьянения и они угодили с шоссе прямиком в арестный дом. Один из задержанных водителей ехал в состоянии алкогольного опьянения на незарегистрированном мопеде. Также полиции попались два пьяных велосипедиста.
В эти дни также были задержаны 9 водителей без прав, 2 не пристегнувших ремни водителя, 2 проигнорировавших светофор водителя, 4 водителя с рискованным поведением на дороге, 2 автомобиля без техосмотра, 1 автомобиль без дорожной страховки, 2 антирадара и множество других нарушителей ПДД.
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