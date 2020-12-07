На выходных некоторые увеселительные заведения игнорировали ограничения. Полиция получила много вызовов в связи с вечеринками

"Полиция побывала на выходных в увеселительных заведениях по всей Эстонии, чтобы проверить, как соблюдаются ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. В целом по Эстонии ситуация в основном спокойная, владельцы увеселительных заведений относятся к ограничениям с пониманием и берегут здоровье своих клиентов", — сказал он.

"В некоторых случаях выяснялось, что часть владельцев баров и других мест отдыха не были осведомлены о входящих в силу в 22 часа ограничениях, и посетители употребляли там после полуночи алкоголь. Полиции сообщали о небольших вечеринках, но по прибытию стражей порядка все спокойно расходились".

Сотрудники Пыхьяской префектуры проверили на выходных около 150 заведений, в связи с возможными незаконными вечеринками поступило около десятка вызовов.

Правоохранители Лыунаской префектуры посетили в пятницу и субботу около полусотни заведений. Рейды прошли также в Идаской и Ляэнеской префектурах.

Беличев поблагодарил всех бизнесменов, которые предпринимают усилия для предотвращения распространения коронавируса.

"Согласно оценке Департамента здоровья можно сказать, что употребление алкоголя определенным образом способствует распространению болезни, так как чувство опасности у людей притупляется и они в меньшей степени соблюдают социальную дистанцию", — сказал представитель PPA.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.



Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!