06.12.2020, 17:31
На Вормси автомобиль врезался в дерево, погиб человек
Сегодня вечером на острове Вормси произошла авария, в которой погиб человек.
Сегодня вечером на острове Вормси произошла авария, в которой погиб человек.
По данным полиции, автомобиль врезался в дерево, в результате чего погиб человек.
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