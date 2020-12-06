06.12.2020, 17:31

На Вормси автомобиль врезался в дерево, погиб человек

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На Вормси автомобиль врезался в дерево, погиб человек
Foto: Eero Vabamägi

Сегодня вечером на острове Вормси произошла авария, в которой погиб человек.

По данным полиции, автомобиль врезался в дерево, в результате чего погиб человек.

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