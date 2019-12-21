На вокзале Йыгева мужчина попал под поезд

В 19:13 в Центр тревоги поступил вызов с железнодорожного вокзала Йыгева.
Согласно первоначальным данным, поезд задел мужчину, когда тот находился ра железнодорожном переходе. Мужчину доставили в больницу. Полиция выясняет детали инцидента.
Рейс Таллинн-Тарту (17:43 — 19:40) задержится на полчаса из-за инцидента.
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