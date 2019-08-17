17.08.2019, 08:25

На улицах Кристийне установлены новые ”лежачие полицейские”

 (1)
rus.delfi.ee
EST 3
На улицах Кристийне установлены новые ”лежачие полицейские”
kristiine linnaosavalitsus

На улицах столичного района Кристийне было установлено четыре новых ”лежачих полицейских”, сообщает управа района.

Новые пороги находятся на улице Кянну 57, улице Хане 3, улице Туйсу 20 и улице Мытусе 32.

”По просьбе управы района Кристийне и местных жителей, были установлены искусственные дорожные пороги во внутриквартальных дорогах, для усмирения движения, тем самым, повысить безопасность дорожного движения”, — сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Местоположения новых ””лежачих полицейских” были выбраны на основе поступивших предложений от местных жителей, и на основе информации, собранной полицией во время дорожных рейдов. Для нас крайне важно повысить безопасность жителей и участников дорожного движения”, — добавил Рийбе.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: