На улицах Кристийне установлены новые ”лежачие полицейские”

Новые пороги находятся на улице Кянну 57, улице Хане 3, улице Туйсу 20 и улице Мытусе 32.

”По просьбе управы района Кристийне и местных жителей, были установлены искусственные дорожные пороги во внутриквартальных дорогах, для усмирения движения, тем самым, повысить безопасность дорожного движения”, — сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Местоположения новых ””лежачих полицейских” были выбраны на основе поступивших предложений от местных жителей, и на основе информации, собранной полицией во время дорожных рейдов. Для нас крайне важно повысить безопасность жителей и участников дорожного движения”, — добавил Рийбе.