На учениях Куперьяновского пехотного батальона двух срочников зажало между грузовиками

По словам пресс-секретаря второй пехотной бригады Сандера Мяндоя, двое срочников стояли возле грузового автомобиля, когда рядом с ним начал движение другой грузовой автомобиль. За рулем второго грузовика находился действующий военнослужащий Куперьяновсого пехотного батальона, который ввиду плохих дорожных условий и ограниченной видимости при маневрировании совершил ошибку, неверно оценив расстояние, в связи с чем два срочника оказались зажатыми между двумя грузовиками.

Один из свидетелей инцидента сказал, что военнослужащий хотел похвастаться своими умениями перед срочниками. По утверждению же Мяндоя, военнослужащий объяснил случившееся плохими погодными условиями, которые ограничили видимость. По предварительным данным, грузовик не превысил разрешенные 20 км/ч. В момент аварии водитель был трезв. Также у него имеются права соответствующей категории. Точные обстоятельства выяснит следствие.

Оба пострадавших были доставлены в Южно-Эстонскую больницу. Один из них к настоящему моменту переведен в Клинику Тартуского университета. По данным пожелавшего остаться анонимным источника, у молодого человека переломы.

Степень тяжести травм пострадавших Силы обороны не уточнили.

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