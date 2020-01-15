15.01.2020, 14:10

На третий раз он стал убийцей: сумасшедшие гонки виновника ужасной сааремааской аварии


Кирсти Вайнкюла, Eesti Ekspress
EST
На третий раз он стал убийцей: сумасшедшие гонки виновника ужасной сааремааской аварии
Частный архив

Материалы уголовного дела говорят, что виновник субботней страшной аварии на Сааремаа Андрес Рейнарт ранее дважды удирал от полиции в нетрезвом виде. На третий раз он превратился в убийцу.

Вечером 20 октября 2012 года на Сааремаа на трассе Ориссааре — Лейси — Мустъяла произошла дикая погоня. Полиция 15 минут с сиреной и мигалками преследовала автомобиль Mitsubishi, водитель которого отказался выполнить приказ остановиться. Скорость доходила до 180 км/ч. За рулем преследуемой машины был нетрезвый Андрес Рейнарт.

Вероятно, погоня была бы и более продолжительной, но перед Mitsubishi на дорогу выскочила косуля. В результате резкого маневра машину Рейнарта вынесло в кювет, но сам водитель отделался испугом. Отказавшегося на месте дуть в алкометр мужчину доставили в отделение полиции, где у него была зафиксирована средняя степень опьянения (2,26 промилле).

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На следующий день, протрезвев, Рейнарт рассказал на допросе, что накануне отмечал день рождения жены. Сигнал полицейских видел, но намеренно решил от патруля оторваться. "Выпил много рома. Был настолько пьян, что решил уйти от полиции". По заверению мужчины, раньше он себе не позволял садиться за руль в нетрезвом виде, но на сей раз захотел съездить на бензоколонку заправиться.

Рейнарт — далеко не примерный водитель: у него на данный момент три действующих и 10 погашенных административных наказаний. В том же 2012 году он три раза попадался полиции. В январе мужчина ехал непристегнутым и получил штраф в 12 евро. В мае его оштрафовали на 36 евро за то, что автомобиль не отвечал техническим требованиям. В августе — за превышение скорости более чем на 21 км/ч (180 евро). Да и раньше он был любитель погонять.

Однако вернемся к событиям октября 2012. Было возбуждено уголовное дело, 22 октября Рейнарт предстал в Курессааре перед судом и пошел на соглашение с прокурором. Ему дали 6 месяцев условно с испытательным сроком в полтора года. Лишили на 4 месяца водительских прав. Суд проявил к мужчине снисхождение: у него был пятимесячный ребенок, неработающая жена — то есть семья на его иждивении.

В ходе криминального надзора Рейнарт вел себя образцово, замечаний к нему не было.

Убегай — получишь более легкое наказание

Рано утром 7 октября 2017 года в 6.48 на заправочную станцию Olerex в Курессааре зашли двое мужчин. Работник заправки сразу заметил, что оба пьяны. Они и сами хвастались, что недавно вышли из бара. Один заказал поесть, другой — сел за руль и стал ждать товарища. Позже по записи камеры видеонаблюдения выяснилось, что в машину сел Андрес Рейнарт. Сотрудник заправки позвонил в полицию.

В 7.14 мужчины отъехали от заправки, и через несколько секунд их догнала полиция. История повторилась: сирена, мигалки, отказ остановиться, погоня. Дав газу и разогнавшись до 200 км/ч, Рейнарт через полчаса ушел от полиции — в 7.50 патруль потерял машину из вида.

По записи камеры полицейские установили личность гонщика и отправились к нему домой. Задержать Рейнарта, правда, удалось только через три дня. На левую рассеченную бровь был наложен шов. На следующий день задержали и второго подельника, который рассказал, как они ночью вдвоем с Рейнартом выпивали в барах Курессааре. Оба в момент погони были сильно пьяны.

Поскольку Рейнарту удалось на пьяную голову удрать от полиции, уголовного дела он избежал, возбудили административное — за игнорирование приказа полиции остановиться.

Судил Рейнарта тот же судья, что и 5 лет назад — Кристель Педиссаар. Полиция просила дать подсудимому 20 дней ареста и лишить водительских прав на 10 месяцев. Рейнарт умолял не лишать прав — его куска хлеба — и арестовать условно. Работал он дальнобойщиком и, по собственным словам, за границей никогда не пил и не превышал скорости. К тому же он добровольно платит дочери алименты 235 евро, а его машина — в лизинге.

В тот же день, 11 октября, суд вынес решение, назначив Рейнарту 15 суток ареста. Права у него отобрали на 6 месяцев.

Друзья были его самыми большими врагами

"В последнее время никто не хотел с ним общаться, он постоянно пил. Всегда был пьян. И хуже всего — он сам не понимал, что с ним что-то не так. Что на пьяную голову нельзя ездить, ведь ставишь и свою жизнь в опасность", — рассказал EE тот самый мужчина, который оказался в машине во время октябрьской погони 2017 года.

Рейнарт знал погибшую — это была жена его соседа и друга.

Познакомившаяся с Рейнартом шесть лет назад женщина рассказала EE, что Андрес в принципе не был пьяницей. "Он не был алкоголиком, но не мог сказать спиртному "нет". В душе он был неплохой человек. Помню, что как-то при встрече мои дети залезли в его фуру. Он показал что и как работает, он гордился своей работой".

Частный архив

По словам женщины, главными врагами Рейнарта были его друзья.

"Он работал, у него был доход, чего нельзя сказать о его друзьях. Их даже друзьями назвать нельзя — предлагают другому алкоголь, хотя знают, что это мешает человеку. Я никогда не предложила бы кому-то выпить, если знала бы, что у него с этим большие проблемы".
Женщина вспоминает, что просила его не садиться за руль пьяным.

"Мы много на эту тему говорили, и он вроде бы понимал, когда был трезвым. К сожалению, в нетрезвом состоянии люди не думают, а делают то, что пришло в голову".

К спиртному Андреса толкало и чувство безнадежности в семейной жизни: с матерью дочери у него были разногласия, мужчина не мог видеться с ребенком столько, сколько ему хотелось бы.

Насколько известно EE, Андрес Рейнарт по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации. Он в состоянии комы и, видимо, будет еще долгое время прикован к медицинской аппаратуре. Не исключено, что Рейнарт вообще не предстанет перед судом.

Irina Mägi
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