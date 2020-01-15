На третий раз он стал убийцей: сумасшедшие гонки виновника ужасной сааремааской аварии

Однако вернемся к событиям октября 2012. Было возбуждено уголовное дело, 22 октября Рейнарт предстал в Курессааре перед судом и пошел на соглашение с прокурором. Ему дали 6 месяцев условно с испытательным сроком в полтора года. Лишили на 4 месяца водительских прав. Суд проявил к мужчине снисхождение: у него был пятимесячный ребенок, неработающая жена — то есть семья на его иждивении.
В ходе криминального надзора Рейнарт вел себя образцово, замечаний к нему не было.
Убегай — получишь более легкое наказание
Рано утром 7 октября 2017 года в 6.48 на заправочную станцию Olerex в Курессааре зашли двое мужчин. Работник заправки сразу заметил, что оба пьяны. Они и сами хвастались, что недавно вышли из бара. Один заказал поесть, другой — сел за руль и стал ждать товарища. Позже по записи камеры видеонаблюдения выяснилось, что в машину сел Андрес Рейнарт. Сотрудник заправки позвонил в полицию.
В 7.14 мужчины отъехали от заправки, и через несколько секунд их догнала полиция. История повторилась: сирена, мигалки, отказ остановиться, погоня. Дав газу и разогнавшись до 200 км/ч, Рейнарт через полчаса ушел от полиции — в 7.50 патруль потерял машину из вида.
По записи камеры полицейские установили личность гонщика и отправились к нему домой. Задержать Рейнарта, правда, удалось только через три дня. На левую рассеченную бровь был наложен шов. На следующий день задержали и второго подельника, который рассказал, как они ночью вдвоем с Рейнартом выпивали в барах Курессааре. Оба в момент погони были сильно пьяны.
Поскольку Рейнарту удалось на пьяную голову удрать от полиции, уголовного дела он избежал, возбудили административное — за игнорирование приказа полиции остановиться.
Судил Рейнарта тот же судья, что и 5 лет назад — Кристель Педиссаар. Полиция просила дать подсудимому 20 дней ареста и лишить водительских прав на 10 месяцев. Рейнарт умолял не лишать прав — его куска хлеба — и арестовать условно. Работал он дальнобойщиком и, по собственным словам, за границей никогда не пил и не превышал скорости. К тому же он добровольно платит дочери алименты 235 евро, а его машина — в лизинге.
В тот же день, 11 октября, суд вынес решение, назначив Рейнарту 15 суток ареста. Права у него отобрали на 6 месяцев.
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