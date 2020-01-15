На третий раз он стал убийцей: сумасшедшие гонки виновника ужасной сааремааской аварии

Вечером 20 октября 2012 года на Сааремаа на трассе Ориссааре — Лейси — Мустъяла произошла дикая погоня. Полиция 15 минут с сиреной и мигалками преследовала автомобиль Mitsubishi, водитель которого отказался выполнить приказ остановиться. Скорость доходила до 180 км/ч. За рулем преследуемой машины был нетрезвый Андрес Рейнарт.

Вероятно, погоня была бы и более продолжительной, но перед Mitsubishi на дорогу выскочила косуля. В результате резкого маневра машину Рейнарта вынесло в кювет, но сам водитель отделался испугом. Отказавшегося на месте дуть в алкометр мужчину доставили в отделение полиции, где у него была зафиксирована средняя степень опьянения (2,26 промилле).

На следующий день, протрезвев, Рейнарт рассказал на допросе, что накануне отмечал день рождения жены. Сигнал полицейских видел, но намеренно решил от патруля оторваться. "Выпил много рома. Был настолько пьян, что решил уйти от полиции". По заверению мужчины, раньше он себе не позволял садиться за руль в нетрезвом виде, но на сей раз захотел съездить на бензоколонку заправиться.

Рейнарт — далеко не примерный водитель: у него на данный момент три действующих и 10 погашенных административных наказаний. В том же 2012 году он три раза попадался полиции. В январе мужчина ехал непристегнутым и получил штраф в 12 евро. В мае его оштрафовали на 36 евро за то, что автомобиль не отвечал техническим требованиям. В августе — за превышение скорости более чем на 21 км/ч (180 евро). Да и раньше он был любитель погонять.