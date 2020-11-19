На территории VKG в Кохтла-Ярве произошел пожар

На производственной территории Viru Keemia Grupp загорелся дистилляционный прибор.

Спасатели по прибытии сразу установили лестницу, при помощи которой начали осуществлять работы по тушению.

Пострадавших в инциденте не было, и значительного загрязнения окружающей среды не произошло.

Пожар ликвидировали около 9 часов утра.

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