19.11.2020, 12:48
На территории VKG в Кохтла-Ярве произошел пожар
19 ноября в 05:37 спасателям поступил вызов в Кохтла-Ярве.
19 ноября в 05:37 спасателям поступил вызов в Кохтла-Ярве.
На производственной территории Viru Keemia Grupp загорелся дистилляционный прибор.
Спасатели по прибытии сразу установили лестницу, при помощи которой начали осуществлять работы по тушению.
Пострадавших в инциденте не было, и значительного загрязнения окружающей среды не произошло.
Пожар ликвидировали около 9 часов утра.
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