19.11.2020, 12:48

На территории VKG в Кохтла-Ярве произошел пожар


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Kohtla-Järve, Viru Keemia Grupp
Kohtla-Järve, Viru Keemia GruppFoto: Sven Arbet

19 ноября в 05:37 спасателям поступил вызов в Кохтла-Ярве.

На производственной территории Viru Keemia Grupp загорелся дистилляционный прибор.

Спасатели по прибытии сразу установили лестницу, при помощи которой начали осуществлять работы по тушению.

Пострадавших в инциденте не было, и значительного загрязнения окружающей среды не произошло.

Пожар ликвидировали около 9 часов утра.

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