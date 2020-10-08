На территории Идаской префектуры угнали "Жигули"

В ведении Лыунаской префектуры нашли серый прицеп Respo 751 2012 года.

За минувшие сутки задержали одного водителя моторного транспортного средства с признаками употребления наркотиков и десять — с признаками употребления алкоголя.

Также вчера произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека.