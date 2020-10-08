08.10.2020, 09:00

На территории Идаской префектуры угнали "Жигули"

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VAZ-2105 Gladkov Edition, Adrenalin 1
Virumaalt varastati VAZ-2105 (pilt on illustratiivne).

В среду в ведении Идаской префектуры угнали темно-зеленый автомобиль ВАЗ-210540 2008 года с государственным номерным знаком 289TKB.

В ведении Лыунаской префектуры нашли серый прицеп Respo 751 2012 года.

За минувшие сутки задержали одного водителя моторного транспортного средства с признаками употребления наркотиков и десять — с признаками употребления алкоголя.

Также вчера произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека.

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