На Тартуском шоссе водитель выскочил из автомобиля и напал на человека

Вчера в Таллинне водитель стоявшего в пробке автомобиля напал на находившегося в другом автомобиле человека.
15 августа полиция получила сообщение о том, что на Тартуском шоссе из стоящего в пробке легкового автомобиля Volvo вышел мужчина и напал на 54-летнего мужчину, который сидел в другом автомобиле.
Личность нападавшего пока не установлена.
Точные обстоятельства выясняются.
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