На Тартуском шоссе водитель выскочил из автомобиля и напал на человека

Вчера в Таллинне водитель стоявшего в пробке автомобиля напал на находившегося в другом автомобиле человека.
15 августа полиция получила сообщение о том, что на Тартуском шоссе из стоящего в пробке легкового автомобиля Volvo вышел мужчина и напал на 54-летнего мужчину, который сидел в другом автомобиле.
Личность нападавшего пока не установлена.
Точные обстоятельства выясняются.
Не выбрасывайте пластик, а положите в духовку и увидите результат
Мать десятерых детей "сгорела" в СИЗО: как над ней издевались
Кот, который ненавидит людей и может убить оленя
Дания намерена ужесточить контроль на границе с Швецией