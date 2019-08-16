На Тартуском шоссе водитель выскочил из автомобиля и напал на человека

15 августа полиция получила сообщение о том, что на Тартуском шоссе из стоящего в пробке легкового автомобиля Volvo вышел мужчина и напал на 54-летнего мужчину, который сидел в другом автомобиле.

Личность нападавшего пока не установлена.

Точные обстоятельства выясняются.