17.12.2019, 09:46

На Таллиннском автовокзале владелец пытался избавиться от кота очень жестоким образом


EST
Johannes Gutenberg
Johannes GutenbergFoto: Argo Ingver

Мужчина бросил в понедельник утром кота на столичном автовокзале, но не учел, что его действия фиксировались камерами видеонаблюдения, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Мужчина запер контейнер с котом в автоматической камере хранения, не считаясь с тем, что животное может там задохнуться. Очевидно, громкое мяуканье из шкафа начало привлекать внимание проходящих мимо людей, поэтому мужчина достал контейнер, поставил его на пол и покинул здание вокзала.

Кота передали Группе по спасению животных, и хотя животному был вживлен чип, информации в регистре о его хозяине нет.

Если личность владельца брошенного кота удастся установить, будет подано заявление в полицию. Закон о защите животных запрещает бросать животных и оставлять их в беспомощном положении, предусматривая за такие нарушения штраф.

Тем не менее, эта история имела счастливый конец: новых хозяев для кота — семью с двухлетним ребенком — нашли уже к вечеру понедельника.

Читайте также: