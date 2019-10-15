15.10.2019, 20:06
На Таллиннской окружной столкнулись четыре машины, двое пострадавших госпитализированы
Сегодня в 18.35 в Центр тревоги сообщили, что на 27-м километре Таллиннской окружной дороги у виадука Юулику столкнулись четыре автомобиля.
Сегодня в 18.35 в Центр тревоги сообщили, что на 27-м километре Таллиннской окружной дороги у виадука Юулику столкнулись четыре автомобиля.
В результате ДТП травмы получили два человека, которых доставили с места происшествия в больницу.
В настоящий момент движение в одну сторону закрыто, на месте ДТП работают регулировщики.
Причины аварии пока еще неясны. Неизвестно, были ли водители трезвыми или нет.
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