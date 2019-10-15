На Таллиннской окружной столкнулись четыре машины, двое пострадавших госпитализированы

В результате ДТП травмы получили два человека, которых доставили с места происшествия в больницу.

В настоящий момент движение в одну сторону закрыто, на месте ДТП работают регулировщики.

Причины аварии пока еще неясны. Неизвестно, были ли водители трезвыми или нет.