25.01.2021, 11:42
На Таллиннской окружной дороге в аварию попали грузовик и две легковушки
Сегодня утром в Сауэ произошла авария с участием трех автомобилей.
Сегодня утром в Сауэ произошла авария с участием трех автомобилей.
В понедельник в 08:25 в центр тревоги поступило сообщение об аварии возле Туле, 49 в Сауэ. Выяснилось, что на 31 км Таллиннской окружной дороге в дереве Айла в волости Сауэ произошло столкновение грузового автомобиля и легкового автомобиля Toyota. Далее в результате столкновения Toyota врезалась в фонарь, который сломался и упал на легковой автомобиль Volkswagen, ехавший в противоположном направлении.
Прибывшие на место медики доставили в больницу водителя Toyota, 49-летнего мужчину. Движение в месте аварии было нарушено.
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