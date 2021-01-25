На Таллиннской окружной дороге в аварию попали грузовик и две легковушки

В понедельник в 08:25 в центр тревоги поступило сообщение об аварии возле Туле, 49 в Сауэ. Выяснилось, что на 31 км Таллиннской окружной дороге в дереве Айла в волости Сауэ произошло столкновение грузового автомобиля и легкового автомобиля Toyota. Далее в результате столкновения Toyota врезалась в фонарь, который сломался и упал на легковой автомобиль Volkswagen, ехавший в противоположном направлении.

Прибывшие на место медики доставили в больницу водителя Toyota, 49-летнего мужчину. Движение в месте аварии было нарушено.