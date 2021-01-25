25.01.2021, 11:42

На Таллиннской окружной дороге в аварию попали грузовик и две легковушки


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Politseipildid
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Сегодня утром в Сауэ произошла авария с участием трех автомобилей.

В понедельник в 08:25 в центр тревоги поступило сообщение об аварии возле Туле, 49 в Сауэ. Выяснилось, что на 31 км Таллиннской окружной дороге в дереве Айла в волости Сауэ произошло столкновение грузового автомобиля и легкового автомобиля Toyota. Далее в результате столкновения Toyota врезалась в фонарь, который сломался и упал на легковой автомобиль Volkswagen, ехавший в противоположном направлении.

Прибывшие на место медики доставили в больницу водителя Toyota, 49-летнего мужчину. Движение в месте аварии было нарушено.

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