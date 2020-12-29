29.12.2020, 13:42

На Таллиннской окружной дороге пьяный водитель столкнулся с четырьмя автомобилями

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Foto on illustreeriv.Foto: Anni Õnneleid

Сегодня, 29 декабря, поблизости от Таллинна произошло ДТП.

Как сообщает полиция в Twitter, в 12:20 на круговом перекрестке Таллиннской окружной дороги и шоссе Таллинн-Тарту двигавшийся навстречу движению пьяный водитель столкнулся с четырьмя автомобилями.

Полиция задержала его на парковке торгового центра Ülemiste, и теперь водителю предстоит делопроизводство.

Люди в ДТП не пострадали.

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