24.09.2020, 14:31

На Таллиннской окружной дороге перевозивший топливо грузовик врезался в ограждение — бензин вылился на дорогу


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Padriku tn
Foto: Ilmar Saabas

На 8 км Таллиннской окружной дороги грузовик, перевозивший топливо, врезался в ограждение, в результате чего у транспортного средства лопнуло колесо и на дорогу вылился бензин.

Движение в месте аварии закрыто.

Отмечается, что протяженном участка, на которой пролился бензин, составляет 200 метров.

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