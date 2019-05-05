На судне Tallink Silja изнасиловали молодую женщину, дело расследуют финские и шведские полицейские

Пресс-секретарь полиции Стокгольма Анна Вестберг подтвердила, что по сведениям полиции, в ночь на субботу на борту судна изнасиловали молодую женщину из Швеции и подозреваемый по прибытии в Финляндию покинул судно.

По данным Aftonbladet, подозреваемых двое и они были арестованы в Финляндии.

Представитель Tallink Silja Оскар Брехмер сказал Aftonbladet, что предприятие в курсе случившегося.