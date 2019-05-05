На судне Tallink Silja изнасиловали молодую женщину, дело расследуют финские и шведские полицейские

Полицейские Финляндии и Швеции расследуют произошедшее в ночь на субботу на борту судна Tallink Silja предполагаемое изнасилование 25-летней шведки, сообщило издание Aftonbladet. В связи с инцидентом арестованы два человека.
Пресс-секретарь полиции Стокгольма Анна Вестберг подтвердила, что по сведениям полиции, в ночь на субботу на борту судна изнасиловали молодую женщину из Швеции и подозреваемый по прибытии в Финляндию покинул судно.
По данным Aftonbladet, подозреваемых двое и они были арестованы в Финляндии.
Представитель Tallink Silja Оскар Брехмер сказал Aftonbladet, что предприятие в курсе случившегося.