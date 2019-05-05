05.05.2019, 09:50

На судне Tallink Silja изнасиловали молодую женщину, дело расследуют финские и шведские полицейские

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rus.delfi.ee
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praam, tallink
praam, tallinkFoto: Ilmar Saabas

Полицейские Финляндии и Швеции расследуют произошедшее в ночь на субботу на борту судна Tallink Silja предполагаемое изнасилование 25-летней шведки, сообщило издание Aftonbladet. В связи с инцидентом арестованы два человека.

Пресс-секретарь полиции Стокгольма Анна Вестберг подтвердила, что по сведениям полиции, в ночь на субботу на борту судна изнасиловали молодую женщину из Швеции и подозреваемый по прибытии в Финляндию покинул судно.

По данным Aftonbladet, подозреваемых двое и они были арестованы в Финляндии.

Представитель Tallink Silja Оскар Брехмер сказал Aftonbladet, что предприятие в курсе случившегося.

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