На стройплощадках в Пярну нашли украинских нелегалов
Полиция в четверг проверила, на законном ли основании находятся и работают в Эстонии работающие на строительных объектах в Пярну лица. В ходе проверки нашли шесть нелегально работающих украинцев.
Полиция в четверг проверила, на законном ли основании находятся и работают в Эстонии работающие на строительных объектах в Пярну лица. В ходе проверки нашли шесть нелегально работающих украинцев.
"Вместе с Налогово-таможенным департаментом и Инспекцией труда мы проверили три строительных объекта в Пярну", — сказал руководитель службы пограничного и миграционного надзора Ляэнеской префектуры Марго Петерс. В ходе проверки обнаружили в общей сложности шесть работающих в Эстонии без законного основания граждан Украины.
По словам Пертерса, все они работали на одном предприятии, в отношении которого начали делопроизводство о проступке, поскольку краткосрочная работа украинцев в Эстонии не была зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны (PPA) в соответствии с требованиями. Делопроизводство о проступке начали и в отношении самих лиц.
В случае работы без законного основания иностранца ждет денежный штраф до 1200 евро или арест, а предприятие могут наказать денежным штрафом до 32 000 евро. "Обязанность каждого работодателя — зарегистрировать лиц в PPA в соответствии с требованиями", — отметил Петерс.
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