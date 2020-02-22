На стройплощадках в Пярну нашли украинских нелегалов

"Вместе с Налогово-таможенным департаментом и Инспекцией труда мы проверили три строительных объекта в Пярну", — сказал руководитель службы пограничного и миграционного надзора Ляэнеской префектуры Марго Петерс. В ходе проверки обнаружили в общей сложности шесть работающих в Эстонии без законного основания граждан Украины.

По словам Пертерса, все они работали на одном предприятии, в отношении которого начали делопроизводство о проступке, поскольку краткосрочная работа украинцев в Эстонии не была зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны (PPA) в соответствии с требованиями. Делопроизводство о проступке начали и в отношении самих лиц.

В случае работы без законного основания иностранца ждет денежный штраф до 1200 евро или арест, а предприятие могут наказать денежным штрафом до 32 000 евро. "Обязанность каждого работодателя — зарегистрировать лиц в PPA в соответствии с требованиями", — отметил Петерс.