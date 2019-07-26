На стройке в Таллинне на 44-летнего мужчину упала стена, он в критическом состоянии

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марианне Убалехт сказала Delfi, что в ходе строительных работ устанавливали бетонную панель стены, но стена пришла в движение и упала на 44-летнего мужчину.

Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу.

Полиция получила сообщение о произошедшем на Палдиском шоссе несчастном случае в 8:38. Прибывшие на место происшествия полицейские произвели следственные действия. Более точные обстоятельства инцидента выяснятся в ходе делопроизводства.

Несчастный случай произошел на строящемся по адресу Палдиское шоссе, 21 объекте, где AS Merko Ehitus строит пятиэтажный многоквартирный дом.