На стройке в Таллинне на 44-летнего мужчину упала стена, он в критическом состоянии(11)
Сегодня утром около 8:30 тяжело пострадал 44-летний мужчина, на которого на строительном объекте упала стена.
Сегодня утром около 8:30 тяжело пострадал 44-летний мужчина, на которого на строительном объекте упала стена.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марианне Убалехт сказала Delfi, что в ходе строительных работ устанавливали бетонную панель стены, но стена пришла в движение и упала на 44-летнего мужчину.
Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу.
Полиция получила сообщение о произошедшем на Палдиском шоссе несчастном случае в 8:38. Прибывшие на место происшествия полицейские произвели следственные действия. Более точные обстоятельства инцидента выяснятся в ходе делопроизводства.
Несчастный случай произошел на строящемся по адресу Палдиское шоссе, 21 объекте, где AS Merko Ehitus строит пятиэтажный многоквартирный дом.
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