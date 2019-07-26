26.07.2019, 19:54

На стройке в Таллинне на 44-летнего мужчину упала стена, он в критическом состоянии

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rus.delfi.ee
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Maakri Kvartali ehitus Tornimäel
Pilt on illustratiivneFoto: Madis Veltman

Сегодня утром около 8:30 тяжело пострадал 44-летний мужчина, на которого на строительном объекте упала стена.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марианне Убалехт сказала Delfi, что в ходе строительных работ устанавливали бетонную панель стены, но стена пришла в движение и упала на 44-летнего мужчину.

Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу.

Полиция получила сообщение о произошедшем на Палдиском шоссе несчастном случае в 8:38. Прибывшие на место происшествия полицейские произвели следственные действия. Более точные обстоятельства инцидента выяснятся в ходе делопроизводства.

Несчастный случай произошел на строящемся по адресу Палдиское шоссе, 21 объекте, где AS Merko Ehitus строит пятиэтажный многоквартирный дом.

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