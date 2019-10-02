На стройке в Таллинне маляр ударила ножом строителя

Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас сказал Delfi, что 24 сентября утром на строительном объекте на улице Валге в Таллинне возник конфликт на почве трудовых отношений между 50-летним мужчиной-строителем и 36-летней женщиной-маляром, которые работали на одном и том же строительном объекте.

"В ходе конфликта женщина напала на пострадавшего со строительным ножом, причинив мужчине боль и нанеся легкие ранения", — сказал Каллас. Женщина ранее не была наказана ни за уголовное преступление, ни за проступок.

В отношении женщины начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает ненадлежащее физическое обращение. За такое деяние суд может назначить денежный штраф или в зависимости от тяжести ранений до пяти лет тюремного заключения.