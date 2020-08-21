На столичном пляже Пикакари утонул мужчина

В пятницу береговой охране G4S на пляже Пикакари в Пыхья-Таллинне сообщили, что мужчина ушел плавать и не вернулся. Спасателям удалось найти мужчину под водой, он был без сознания. К сожалению, попытки его оживить не увенчались успехом.
21 августа в 11:30 два пожилых мужчины на сообщили береговой охране на пляже Пикакари, что их друг ушел плавать в море и не вернулся. Спасатели на катере доплыли до места, где мужчину последний раз видели — глубина там достигает двух метров.
Спасатели обнаружили мужчину под водой без сознания и тут же доставили на берег. Один тут же начал пытаться привести мужчину в сознание, другой позвонил в 112. Через несколько минут прибыли медики и продолжили попытки оживить мужчину, которые, к сожалению, не увенчались успехом.
Что точно произошло с мужчиной в воде пока неизвестно.
Куман не рассчитывает на трёх основных игроков "Барселоны"
В тайном дневнике принцессы Дианы нашли шокирующую запись
Гурков: Самое главное не допустить раскол белорусского народа
Мир ждет смертоносная эпидемия? Что заявил Мясников