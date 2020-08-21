На столичном пляже Пикакари утонул мужчина

21 августа в 11:30 два пожилых мужчины на сообщили береговой охране на пляже Пикакари, что их друг ушел плавать в море и не вернулся. Спасатели на катере доплыли до места, где мужчину последний раз видели — глубина там достигает двух метров.

Спасатели обнаружили мужчину под водой без сознания и тут же доставили на берег. Один тут же начал пытаться привести мужчину в сознание, другой позвонил в 112. Через несколько минут прибыли медики и продолжили попытки оживить мужчину, которые, к сожалению, не увенчались успехом.

Что точно произошло с мужчиной в воде пока неизвестно.