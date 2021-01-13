13.01.2021, 10:03
На скользкой дороге столкнулись Kia и BMW: в больницу доставлены две женщины и годовалый ребенок
Во вторник, 12 января, в 16:46 произошло ДТП в Пярнумаа в волости Тори.
Во вторник, 12 января, в 16:46 произошло ДТП в Пярнумаа в волости Тори.
На 5,9 километре дороги Пярну-Тори 31-летняя женщина управляла автомобилем Kia Ceed и из-за скользкой дороги потеряла контроль над машиной и отклонилась на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем BMW 520D, которым управлял 32-летний мужчина.
Водителя Kia и пассажира — годовалого мальчика, а также находившуюся в BMW 30-летнюю женщину доставили в Пярнускую больницу.
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