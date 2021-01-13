13.01.2021, 10:03
На скользкой дороге столкнулись Kia и BMW: в больницу доставлены две женщины и годовалый ребенок
Во вторник, 12 января, в 16:46 произошло ДТП в Пярнумаа в волости Тори.
Во вторник, 12 января, в 16:46 произошло ДТП в Пярнумаа в волости Тори.
На 5,9 километре дороги Пярну-Тори 31-летняя женщина управляла автомобилем Kia Ceed и из-за скользкой дороги потеряла контроль над машиной и отклонилась на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем BMW 520D, которым управлял 32-летний мужчина.
Водителя Kia и пассажира — годовалого мальчика, а также находившуюся в BMW 30-летнюю женщину доставили в Пярнускую больницу.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Кого сейчас способна догнать Волга для КГБ
Появились шпионские фотографии обновленного Volkswagen Polo
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
Впервые за 70 лет: в США смертельную инъекцию сделают женщине