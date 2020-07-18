На Штромке моторная лодка на полных парах неслась по запрещенной территории среди купальщиков

Сотрудники береговой охраны G4S попросили находившихся в лодке людей покинуть отведенную для купания зону и вызвали катер Департамента полиции и погранохраны. К счастью, никто из купальщиков не пострадал.

17 июля примерно в 17 часов береговая охрана G4S заметила на пляже Штромка, что моторная лодка на большой скорости мчится среди купальщиков в отведенной для купания зоне. На пляже в это время находилось около 3000 человек.

Водные спасатели подплыли на своей лодке к мужчине и женщине, которые совершали увеселительную поездку по запрещенной территории, и попросили их покинуть обозначенную буйками зону. Также они сообщили о произошедшем Департаменту полиции и погранохраны. Стражи порядка быстро отреагировали на инцидент и провели с нарушителями беседу.

Закон запрещает приближаться на водных транспортных средствах, в том числе виндсерфах и гидроциклах, к местам для купания ближе чем на 100 метров. Предназначенная для купания территория обозначена буйками. Подплывая к этой зоне слишком близко, управляющие плавсредством люди подвергают опасности купающихся, которых порой очень сложно заметить в волнах.