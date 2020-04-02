02.04.2020, 07:15
На шоссе Таллинн-Тарту внедорожник Сил обороны вылетел в кювет и перевернулся(18)
1 апреля в 08:25 произошла авария на 16 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где двигавшийся в колонне Сил обороны автомобиль Mercedes-Benz 290GD под управлением 21-летнего мужчины съехал с дороги и перевернулся.
Как дезинфицировать квартиру от коронавируса
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
"Заснули и не проснулись": В Италии найдены "странные" смерти
Почему квартира долго не продается: 10 неочевидных причин