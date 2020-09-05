На шоссе Таллинн-Тарту в аварию попала ехавшая на вызов полицейская машина

Сегодня вечером в аварию попала полицейская машина, которая ехала на вызов. Из-за аквапланирования машина съехала с проезжей части. Пострадали двое сотрудников полиции.
В машине находились полицейский и помощник полицейского. Авария произошла около 19:00. По предварительным данным, патруль получил вызов повышенного приоритета — преследовать водителя, который, как предполагалось, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
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