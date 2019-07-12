На шоссе Таллинн-Тарту у грузовика загорелся прицеп: движение нарушено

Водитель сначала попытался потушить возгорание самостоятельно, но это у него не получилось. На место выехали спасатели. Полиция регулирует движение.

По имеющейся информации, в прицепе находилась пластиковая и металлическая тара. Точные обстоятельства инцидента пока неясны.