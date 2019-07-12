12.07.2019, 11:14
На шоссе Таллинн-Тарту у грузовика загорелся прицеп: движение нарушено
Сегодня около 10:30 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Алтнурга загорелся прицеп грузового автомобиля.
Сегодня около 10:30 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Алтнурга загорелся прицеп грузового автомобиля.
Водитель сначала попытался потушить возгорание самостоятельно, но это у него не получилось. На место выехали спасатели. Полиция регулирует движение.
По имеющейся информации, в прицепе находилась пластиковая и металлическая тара. Точные обстоятельства инцидента пока неясны.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Бунт мигрантов в ФРГ: что известно
Как менялась Алина Кабаева на протяжении 35 лет: фото
Скончалась самая молодая мама на планете: подробности
Мать десятерых детей "сгорела" в СИЗО: как над ней издевались