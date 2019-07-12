12.07.2019, 11:14
На шоссе Таллинн-Тарту у грузовика загорелся прицеп: движение нарушено
Сегодня около 10:30 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Алтнурга загорелся прицеп грузового автомобиля.
Сегодня около 10:30 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Алтнурга загорелся прицеп грузового автомобиля.
Водитель сначала попытался потушить возгорание самостоятельно, но это у него не получилось. На место выехали спасатели. Полиция регулирует движение.
По имеющейся информации, в прицепе находилась пластиковая и металлическая тара. Точные обстоятельства инцидента пока неясны.
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