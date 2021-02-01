На шоссе Таллинн — Тарту столкнулись четыре автомобиля. Есть тяжело пострадавший

По предварительным данным один человек получил травмы, сообщил Департамент полиции и погранохраны (PPA). Спасателям пришлось вырезать его из кузова.

Пострадавший передан медикам скорой помощи.

Движение в месте аварии нарушено. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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