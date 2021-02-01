01.02.2021, 18:40
На шоссе Таллинн — Тарту столкнулись четыре автомобиля. Есть тяжело пострадавший
В понедельник в 17.40 на 75-м километре шоссе Таллинн — Тарту (село Анна) столкнулись четыре автомобиля.
В понедельник в 17.40 на 75-м километре шоссе Таллинн — Тарту (село Анна) столкнулись четыре автомобиля.
По предварительным данным один человек получил травмы, сообщил Департамент полиции и погранохраны (PPA). Спасателям пришлось вырезать его из кузова.
Пострадавший передан медикам скорой помощи.
Движение в месте аварии нарушено. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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