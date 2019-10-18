18.10.2019, 12:26

На шоссе Таллинн-Тарту произошла тяжелая авария: пострадали два человека

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дополнено
rus.delfi.ee
EST 8
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Pilt on illustreerivFoto: Argo Ingver

Незадолго до полудня на 12 километре шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры подтвердил Delfi, что полиция в 11:47 получила сообщение о ДТП на 12 километре шоссе Таллинн-Тарту. По первоначальным данным, столкнулись два автомобиля — Honda и BMW.

В ДТП пострадали два человека. Одного из них — управлявшую Honda 78-летнюю женщину — доставили на дополнительный осмотр в больницу.

Движение на месте происшествия нарушено и его регулирует полиция.

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