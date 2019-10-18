18.10.2019, 12:26
На шоссе Таллинн-Тарту произошла тяжелая авария: пострадали два человека(1)
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Незадолго до полудня на 12 километре шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
Незадолго до полудня на 12 километре шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры подтвердил Delfi, что полиция в 11:47 получила сообщение о ДТП на 12 километре шоссе Таллинн-Тарту. По первоначальным данным, столкнулись два автомобиля — Honda и BMW.
В ДТП пострадали два человека. Одного из них — управлявшую Honda 78-летнюю женщину — доставили на дополнительный осмотр в больницу.
Движение на месте происшествия нарушено и его регулирует полиция.
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