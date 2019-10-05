На шоссе Таллинн-Тарту грузовик выехал с трассы, движение нарушено

В полиции сообщили, что в 6:42 утра с дороги вылетел грузовик MAN. 35-летний водитель не пострадал. Машина перевозила доски, поэтому на какое-то время движение было перекрыто, чтобы убрать их с дороги и погрузить назад в грузовик. Движение регулирует полиция.