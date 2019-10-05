05.10.2019, 12:05
На шоссе Таллинн-Тарту грузовик выехал с трассы, движение нарушено
Сегодня после 11 часов дня в Дорожном департаменте сообщили, что на 63 километре дороги Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа движение затруднено.
Сегодня после 11 часов дня в Дорожном департаменте сообщили, что на 63 километре дороги Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа движение затруднено.
В полиции сообщили, что в 6:42 утра с дороги вылетел грузовик MAN. 35-летний водитель не пострадал. Машина перевозила доски, поэтому на какое-то время движение было перекрыто, чтобы убрать их с дороги и погрузить назад в грузовик. Движение регулирует полиция.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
СМИ узнали, зачем на горевшей подлодке были офицеры
Как умирала от рака Раиса Горбачева, которую ненавидели многие
За что убили принцессу Диану: дневник с компроматом
Русские слова, которые не стоит произносить за границей