На шоссе Таллинн-Тарту грузовик выехал с трассы, движение нарушено

Сегодня после 11 часов дня в Дорожном департаменте сообщили, что на 63 километре дороги Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа движение затруднено.
В полиции сообщили, что в 6:42 утра с дороги вылетел грузовик MAN. 35-летний водитель не пострадал. Машина перевозила доски, поэтому на какое-то время движение было перекрыто, чтобы убрать их с дороги и погрузить назад в грузовик. Движение регулирует полиция.
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