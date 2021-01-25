25.01.2021, 07:51
На шоссе Таллинн-Тарту автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: три человека в больнице(3)
Вчера в аварии на шоссе Таллинн-Тарту пострадали три человека.
Вчера в аварии на шоссе Таллинн-Тарту пострадали три человека.
Авария произошла в 09:01 на 113 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в волости Пыльтсамаа, где 45-летняя женщина не справилась с управлением легкового автомобиля Peugeot 207, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся через крышу.
Водитель и пассажиры авто (10-летняя девочка и 79-летняя женщина) были доставлены в Пайдескую больницу.
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