На шоссе Таллинн-Пярну-Икла грузовик насмерть сбил женщину. Она спешила на автобус

ДТП произошло в 18:22 на 141 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где переходившую дорогу женщину сбил грузовой автомобиль.

Трагический инцидент произошел недалеко от автобусной остановки Рейу теэ. По данным полиции, женщина спешила на автобус. К сожалению, полученные пострадавшей травмы оказались настолько тяжелыми, что она скончалась на месте.

Полиция напоминает, что при пересечении дороги в темное время суток следует сохранять предельную бдительность. Внимательными должны быть все участники дорожного движения. Несмотря на то, что на женщине был светоотражатель, в данной ситуации этого оказалось недостаточно.