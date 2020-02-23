На шоссе Таллинн-Пярну-Икла грузовик насмерть сбил женщину. Она спешила на автобус
Сегодня вечером на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Хяэдемеэсте произошла тяжелая авария, в результате которой погибла женщина.
Сегодня вечером на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Хяэдемеэсте произошла тяжелая авария, в результате которой погибла женщина.
ДТП произошло в 18:22 на 141 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где переходившую дорогу женщину сбил грузовой автомобиль.
Трагический инцидент произошел недалеко от автобусной остановки Рейу теэ. По данным полиции, женщина спешила на автобус. К сожалению, полученные пострадавшей травмы оказались настолько тяжелыми, что она скончалась на месте.
Полиция напоминает, что при пересечении дороги в темное время суток следует сохранять предельную бдительность. Внимательными должны быть все участники дорожного движения. Несмотря на то, что на женщине был светоотражатель, в данной ситуации этого оказалось недостаточно.
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