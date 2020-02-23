23.02.2020, 21:51

На шоссе Таллинн-Пярну-Икла грузовик насмерть сбил женщину. Она спешила на автобус


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На шоссе Таллинн-Пярну-Икла грузовик насмерть сбил женщину. Она спешила на автобус
Pilt on illustratiivne ega ole sündmusega otseselt seotudFoto: Ilmar Saabas

Сегодня вечером на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Хяэдемеэсте произошла тяжелая авария, в результате которой погибла женщина.

ДТП произошло в 18:22 на 141 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где переходившую дорогу женщину сбил грузовой автомобиль.

Трагический инцидент произошел недалеко от автобусной остановки Рейу теэ. По данным полиции, женщина спешила на автобус. К сожалению, полученные пострадавшей травмы оказались настолько тяжелыми, что она скончалась на месте.

Полиция напоминает, что при пересечении дороги в темное время суток следует сохранять предельную бдительность. Внимательными должны быть все участники дорожного движения. Несмотря на то, что на женщине был светоотражатель, в данной ситуации этого оказалось недостаточно.

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