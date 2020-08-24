На шоссе Таллинн - Пярну автомобилист превысил скорость на 60 км/ч

Вчера патрульные измеряли скорость в Рапламаа и Пярнумаа. Результаты их удивили, в плохом смысле этого слова.

На 20 км/ч от разрешенной скорости превысило 17 автомобилистов. На 21-40 км/ч нарушили 30 машин. На 41-60 км/ч — 7 автовладельцев. Один человек превысил разрешенную скорость на 60 км/ч!

"От Таллинна до Пярну 128 километров. От Аасмяэ, где заканчивается участок дороги 2+2, до Пярну 97 км. Несколько выигранных минут не важнее, чем ваша жизнь", — написала полиция.

Но патрульные отметили, что вчера никто не пострадал в ДТП. Хоть что-то позитивное.