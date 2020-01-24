На шоссе Таллинн — Нарва задержан нетрезвый водитель грузовика

Полицейские доставили его в арестантский дом. По факту произошедшего было возбуждено уголовное делопроизводство. На сегодняшний день собраны все необходимые материалы, и дело передано дело в прокуратуру, сообщает в соцсетях Йыхвеское отделение полиции..

Полиция благодарит всех внимательных людей, которые сообщают о своих подозрениях в отношении участников дорожного движения!