24.01.2020, 17:18

На шоссе Таллинн — Нарва задержан нетрезвый водитель грузовика

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На шоссе Таллинн — Нарва задержан нетрезвый водитель грузовика
Скриншот

22 января внимательный человек позвонил на номер центра тревоги 112 и сообщил, что на шоссе Таллинн - Нарва фуру странно бросает из стороны в сторону. Для проверки полученной информации был направлен патруль. Как выяснилось, за рулем находился нетрезвый мужчина в возрасте 55 лет.

Полицейские доставили его в арестантский дом. По факту произошедшего было возбуждено уголовное делопроизводство. На сегодняшний день собраны все необходимые материалы, и дело передано дело в прокуратуру, сообщает в соцсетях Йыхвеское отделение полиции..

Полиция благодарит всех внимательных людей, которые сообщают о своих подозрениях в отношении участников дорожного движения!

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