На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись два автомобиля: пострадали три человека

Сегодня, 31 декабря, утром произошло ДТП на шоссе Таллинн-Нарва, сообщила полиция в Twitter.
В 8:30 на 109-м километре шоссе на перекрестке Ухтна столкнулись Nissan Qashqai и Volkswagen Transporter. В результате столкновения один из автомобилей вылетел в кювет.
В аварии пострадали три человека, двоих из них скорая помощь доставила в больницу.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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