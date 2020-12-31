31.12.2020, 11:50

На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись два автомобиля: пострадали три человека

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Politseipildid
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Сегодня, 31 декабря, утром произошло ДТП на шоссе Таллинн-Нарва, сообщила полиция в Twitter.

В 8:30 на 109-м километре шоссе на перекрестке Ухтна столкнулись Nissan Qashqai и Volkswagen Transporter. В результате столкновения один из автомобилей вылетел в кювет.

В аварии пострадали три человека, двоих из них скорая помощь доставила в больницу.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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