18.05.2019, 10:57

На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись автомобиль и автобус: двое в больнице


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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В Аркна, на 96 км шоссе Таллинн-Нарва, рейсовый автобус врезался в Renault Megan.

Автобус ехал в сторону Нарвы, автомобиль совершал левый поворот.

В автобусе были 15 человек и водитель. Никто из пассажиров автобуса не пострадал, а пассажира и водителя авто доставили в больницу.


Водитель автобуса был трезв и имел соответствующие права.

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