18.05.2019, 10:57
На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись автомобиль и автобус: двое в больнице
В Аркна, на 96 км шоссе Таллинн-Нарва, рейсовый автобус врезался в Renault Megan.
В Аркна, на 96 км шоссе Таллинн-Нарва, рейсовый автобус врезался в Renault Megan.
Автобус ехал в сторону Нарвы, автомобиль совершал левый поворот.
В автобусе были 15 человек и водитель. Никто из пассажиров автобуса не пострадал, а пассажира и водителя авто доставили в больницу.
Водитель автобуса был трезв и имел соответствующие права.
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