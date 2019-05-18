На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись автомобиль и автобус: двое в больнице

Автобус ехал в сторону Нарвы, автомобиль совершал левый поворот.

В автобусе были 15 человек и водитель. Никто из пассажиров автобуса не пострадал, а пассажира и водителя авто доставили в больницу.



Водитель автобуса был трезв и имел соответствующие права.