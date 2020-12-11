На шоссе Таллинн - Нарва столкновение с лосем закончилось для водителя и его пассажирки больницей

По сообщению Департамента полиции и погранохраны, 10 декабря в 17.40 на 93-м километре шоссе Таллинн - Нарва в районе села Пыдрузе произошло ДТП из-за выбежавшего на проезжую часть животного.

Автомобиль Mazda, которым управлял 39-летний мужчина, наехал на выбежавшего на дорогу лося.

В результате столкновения пострадали водитель и находившаяся в салоне 34-летняя женщина, которые были доставлены в Ракверескую больницу.