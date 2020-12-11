11.12.2020, 09:50
На шоссе Таллинн - Нарва столкновение с лосем закончилось для водителя и его пассажирки больницей(1)
В четверг вечером на шоссе Таллинн - Нарва произошло столкновение автомобиля с лосем. Два человека отправлены в больницу.
В четверг вечером на шоссе Таллинн - Нарва произошло столкновение автомобиля с лосем. Два человека отправлены в больницу.
По сообщению Департамента полиции и погранохраны, 10 декабря в 17.40 на 93-м километре шоссе Таллинн - Нарва в районе села Пыдрузе произошло ДТП из-за выбежавшего на проезжую часть животного.
Автомобиль Mazda, которым управлял 39-летний мужчина, наехал на выбежавшего на дорогу лося.
В результате столкновения пострадали водитель и находившаяся в салоне 34-летняя женщина, которые были доставлены в Ракверескую больницу.
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