02.11.2020, 09:56
На шоссе Таллинн-Нарва сбили пешехода
1 ноября в 17:24 произошло ДТП в Ида-Вирумаа, в волости Тойла, на 153-м километре шоссе Таллинн-Нарва.
1 ноября в 17:24 произошло ДТП в Ида-Вирумаа, в волости Тойла, на 153-м километре шоссе Таллинн-Нарва.
41-летний мужчина управлял автомобилем Volkswagen Passat и наехал на двигавшегося по дороге в том же направлении 36-летнего мужчину.
Пешехода доставили на осмотр в отделение экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы.
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