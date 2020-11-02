На шоссе Таллинн-Нарва сбили пешехода

41-летний мужчина управлял автомобилем Volkswagen Passat и наехал на двигавшегося по дороге в том же направлении 36-летнего мужчину.

Пешехода доставили на осмотр в отделение экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы.

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