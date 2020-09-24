На шоссе Таллинн-Нарва пьяный мужчина на автомобиле врезался в столб

ДТП произошло 23 сентября в 21.25 на 82 км шоссе Таллинн-Нарва в Ляэне-Вирумаа, в волости Хальяла, где 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на Audi A4 съехал с дороги влево и врезался в бетонный столб моста.

Водитель получил травмы и был доставлен в Ракверескую больницу.